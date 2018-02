Ung mand faldt tidlig lørdag morgen ned fra tag i Slagelse. Hans tilstand er ukendt.

Slagelse. En 22-årig mand faldt tidlig lørdag morgen ned fra en altan på tredje sal i en lejlighed i Slagelse.

Hans tilstand kendes ikke, men han er blevet fragtet til Rigshospitalet.

Det oplyser Ehm Christensen, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Klokken 06.28 får vi en anmeldelse om en ung mand, der er faldet ned. Det sker, i forbindelse med at han skulle ud for at ryge. Han kravler derfor ud af et kvistvindue.

- Han ender på taget, hvor der så er glat, og han falder derfor ned og lander på noget græs, fortæller vagtchefen.

De pårørende er kort før klokken 9 ikke blevet underrettet.

