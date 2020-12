Brandmændene fra Beredskab og Sikkerhed Randers måtte ud på en noget atypisk opgave omkring midnat fredag.

Sagen drejede sig om en hjælpsom ung mand, der bare ville hjælpe en dame, som havde smidt en forkert skraldepose ud i skraldeanlægget. Det viste sig så, at det skulle gå helt galt for den unge mand.

Det skriver Randers Amtsavis.

Politiet fik herefter et opkald, og det viste sig at være den unge mand, der var havnet i en underjordisk skaldecontainer ved Asser Rigs Vej i Randers.

»Den unge mand bad damen om at hente en kost, så han kunne fiske posen op med kosten. Men mens hun var gået efter kosten, bestemte han sig for, at han vist godt kunne hoppe derned. Det så ikke så dybt ud, men man kan kan se, at der er fem meter ned, og man kan ikke lige stå på noget skrald, der ikke er presset ret godt sammen,« siger beredskabsinpektør Niels Henrik Nielsen, Beredskab og Sikkerhed Randers.

Beredskab og Sikkerhed Randers rykkede ud til stedet for at hive låget af skraldecontaineren.

Herefter sænkede man en stige ned til den unge mand, som herefter selv kunne kravle op igen.

Beredskabsinspektøren melder, at den unge mand var uskadt efter faldet, men var ualmindelig træt af situationen.