Den vogn, som en ung nybagt student faldt ud af lørdag, var sikker og forsvarlig. Det konkluderer politiet efter at have undersøgt ulykken nærmere.

Lørdag fik en festlig dag for en flok studenter fra handelsgymnasiet ZBC (Zealand Business College) en tragisk udgang, da en 19-årig mand faldt af vognen og blev livsfarligt kvæstet. Vognen med de 28 unge mennesker kom kørende i Tappernøje på Sydsjælland, da drengen faldt ud. Studenten pådrog sig så alvorlige hovedskader under ulykken, at han er blevet fløjet til behandling på Rigshospitalet.

Nu har politiet afsluttet undersøgelserne af ulykken og fastslår, at der ikke er noget at udsætte hverken på vognen eller på den chauffør, der kørte den.

»Chaufføren var pinligt ædru og kompetent, og køretøjet var godkendt til studenterkørsel,« siger politikommissær Mads Justesen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

Avisen skriver også, at studenterne inden afgang med lastbilen var blevet instrueret i reglerne for, hvad de måtte og ikke måtte under kørslen.

Ifølge politikommissær Mads Justesen satte den unge mand sig op på rækværket med fødderne på bænken. Han blev ikke skubbet og faldt ikke på grund af en fejl. Så tragisk det end måtte være, så fik han overbalance og faldt ud, mens bilen kørte 50 og 60 km/t.

De seneste meldinger fra politiet lyder, at den unge mands tilstand stadig er kritisk.