En ung mand er lørdag morgen kommet alvorligt til skade, efter at han faldt ned fra 3. sals højde.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ulykken skete tidligt lørdag, da den unge mand faldt ned fra en altan i midt Slagelse.

Ifølge politiet hænger ulykken sammen med, at den unge mand havde indtaget alkohol.

»Den unge mand var meget spirituspåvirket, da han trådte ud på altanen, siger vagtchef Ehm Christensen til BT og fortæller, hvordan ulykken skete.

»Det er en 22-årig ung mand, der skal ud og ryge. For at gøre det, kan man kravle ud gennem et kvistvindue, og i forbindelse med, at han gør det, er det glat, og det går galt.«

Han landede på et græsareal nedenfor.

Straks derefter, klokken 06.29, ringede mandens venner til politiet.

En lægehelikopter blev rekvireret for at fragte den unge mand til Rigshospitalet. Men på grund af dårlige vejrforhold måtte helikopteren desværre vende om. I stedet blev han kørt med ambulance til Riget.

Den 22-åriges nøjagtige tilstand er ukendt, men politiet betegner situationen som alvorlig.

