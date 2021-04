En 20-årig mand er lige nu hovedperson i en grov sag om kidnapning og krænkelser mod en kun 18-årig kvinde fra Ringkøbing-området.

Manden blev anholdt lørdag, efter politiet modtog en anmeldelse omkring den timelange hændelse, hvor kvinden blev ydmyget.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Hændelsen fandt sted lørdag morgen, hvor den 20-årige ifølge sigtelsen truede kvinden med vold og på den måde tvang hende ind i sin bil. Herefter låste han døren og kørte afsted med kvinden

I Mourier Petersens Plantage (en plantage ved Ringkøbing, red.) standsede han bilen igen.

Han lod kvinden gå ud af bilen, men tvang hende så til at tage sit tøj af og gøre ting ved sig selv, mens hun stod foran bilen. Men det stopper ikke her.

Den 20-årige skulle efter sigende havde hevet kvinden i håret, så hun faldt ned på jorden, hvor han skulle have slået hende med knytnæve. Han satte også et knæ mod hendes hals, så hun havde svært ved at få luft.

Manden er lige nu varetægtsfængslet i fire uger. Om han har tilstået eller nægter sig skyldig, vides p.t. ikke.