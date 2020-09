Tre måneder efter et voldsomt overfald på Frederiksberg mener politiet at have fundet gerningsmanden.

En 23-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet i foreløbig 27 dage for et knivstikkeri, der fandt sted en aften i juni på Frederiksberg.

Det oplyser den mødende anklager i Dommervagten i København, advokaturchef Henriette Norring.

Manden sigtes for grov vold. Da han lørdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten, skete det bag lukkede døre.

Derfor kan anklageren ikke oplyse, hvordan den 23-årige forholder sig til sigtelsen, eller var der i øvrigt kom frem under retsmødet.

Overfaldet blev begået om aftenen den 11. juni ved et p-hus på Vodroffs Tværgade på Frederiksberg, hvor en mand i 20'erne blev stukket med en kniv flere steder på kroppen. Offeret slap med livet i behold.

Han ville efterfølgende ikke udtale sig om episoden til politiet.

Det er uvist, hvad der udløste overfaldet. Københavns Politi oplyste tilbage i juni, at der ikke var tegn på, at det var banderelateret.

Dog mente politiet, at både offeret og den formodede gerningsmand - som dengang var på fri fod - var kendt i det kriminelle miljø.

