En 20-årig tysk statsborger er blevet idømt ni års fængsel for vold med døden til følge og brandstiftelse i en opsigtsvækkende sag, hvor to personer er afgået ved døden.

I en pressemeddelelse oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at anklagemyndigheden vil anke strafudmålingen på stedet.

Specialanklager Rikke Brændgaard-Nielsen krævede ifølge jv.dk en langt hårdere straf på mellem 14 og 16 år til den 20-årige tysker, der var tiltalt for drab og ildspåsættelse i Blåvand natten til den 28. maj sidste år.

Den 61-årige restauratør Cai Henriksen og hans 85-årige samlever Else Nielsen, der sammen drev restaurant Perlen, blev fundet døde i deres hus på Bytoften.

To personer er fundet døde i en villa i Blåvand efter brand. Sagen efterforskes som et mistænkeligt forhold, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag. Foto: John Randeris Vis mere To personer er fundet døde i en villa i Blåvand efter brand. Sagen efterforskes som et mistænkeligt forhold, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag. Foto: John Randeris

Cai Henriksen blev fundet død i en swimmingpool. Han var blevet tildelt flere kraftige slag i hovedet med en stump genstand, som havde forårsaget blødninger i hovedet.

Retten fandt det ikke bevist, at der var tale om et forsætligt drab, men om vold med døden til følge, og derfor har tyskeren fået en mildere straf.

Tyskeren er dømt for at have påsat en brand i huset ved at tænde et bål bestående af træstykker, fodtøj og en fodskammel.

Branden bredte sig til resten af huset, hvor 85-årige Else Nielsen lå og sov i en seng i et af værelserne. Hun døde som følge af kulilteforgiftning. Det anslås, at der ved branden forårsagede skader for cirka 6,6 millioner kroner.

I sagens bevismaterialet indgår flere videoer, som den tiltalte optog af branden og af Cai Henriksens lig, der var placeret nøgen i villaens swimmingpool.

I retten har den tiltalte forklaret, at han mødte Cai Henriksen på Lises Pub i Blåvand, og at den nu afdøde inviterede ham hjem til sig.

Han hævder, at han blev udsat for en drugrape, og at han vågnede op nøgen og bagbundet i det brændende hus.

Udenfor fandt han liget, og han gav sig til at filme, da han nu var blevet vidne til en forbrydelse.

Kriminalteknikere og efterforskere har siden tirsdag arbejdet i og omkring en villa i Blåvand, der brød i brand natten til tirsdag. En 61-årig mand og en 85-årig kvinde blev fundet døde i huset. Kvinden døde af røgforgiftning, mens manden blev dræbt med flere slag i ansigtet, før branden brød ud. En 19-årig mand er fængslet for drab. Han nægter sig skyldig. John Randeris/Ritzau Scanpix Vis mere Kriminalteknikere og efterforskere har siden tirsdag arbejdet i og omkring en villa i Blåvand, der brød i brand natten til tirsdag. En 61-årig mand og en 85-årig kvinde blev fundet døde i huset. Kvinden døde af røgforgiftning, mens manden blev dræbt med flere slag i ansigtet, før branden brød ud. En 19-årig mand er fængslet for drab. Han nægter sig skyldig. John Randeris/Ritzau Scanpix

Retten tilsidesatte den tiltaltes forklaringen om drugrape, da der ikke var noget, der tydede på, at der havde befundet sig andre end den tiltalte og de to afdøde i huset.

Retten fandt dog samtidig, at der ikke var noget som tydede på, at den 20-årige tysker havde forsæt til at slå Cai Henriksen ihjel, og derfor blev han alene dømt for vold med døden til følge.

Inden drabet var den tiltaltes telefon og den dræbtes computer blevet anvendt samtidig til at se porno, og derfor fandt retten det ikke sandsynligt, at tyskeren burde have vidst, at Cai Henriksens kone var hjemme.

Derfor blev han heller ikke dømt for at være skyld i Else Nielsens død.

Den 20-årige blev alene dømt for vold med døden til følge, ildspåsættelse og usømmelig omgang med lig, hvilket retten takserede til ni års fængsel.

Hans forsvarer Mette Grith Stage siger til B.T., at hun havde håbet på en fuldstændig frifindelse af sin klient.

»Det er skuffende, at han ikke er blevet frifundet. Når det så er sagt, må jeg notere det som en halv sejr, at min klient bliver frifundet for drab og dødsbranden, og jo kun bliver dømt for vold med døden til følge og kvalificeret brandstiftelse,« siger hun til B.T.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi overvejer nu at anke sagen til Vestre Landsret.