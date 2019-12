Københavns Politi har lørdag aften afspærret et område på Christianshavn efter knivstikkeri.

Københavns Politi er lørdag aften rykket ud i forbindelse med et knivstikkeri på Christianshavn.

En ung mand er stukket i overkroppen, men er i stabil tilstand.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Københavns Politi er sent lørdag aften stadig på stedet, hvor man har afspærret område. Sagen efterforskes, og Københavns Politi har lidt før midnat ikke flere oplysninger.

Ekstra Bladet skriver, at knivstikkeriet har fundet sted ved Christianshavns Torv - tæt på indgangen til metroen.

Metroselskabet oplyser over for mediet, at metroen har kørt forbi stationen på Christianshavn efter anmodning fra politiet.

Metroen kører dog normalt igen.

/ritzau/