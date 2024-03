19-årig nægter at have afpresset en person på Nordøstlolland. Men dommer mener, at mistanken er begrundet.

I en sag om afpresning har en dommer i Nykøbing Falster lørdag besluttet at varetægtsfængsle en ung mand.

Det oplyser politikommissær Bo von Würden fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den formodede forbrydelse er sket på det nordøstlige Lolland. Politiet fik en anmeldelse i sagen fredag ved 18.30-tiden.

Politikommissæren oplyser, at den sigtede er 19 år, og at han har en relation til offeret i sagen.

Beløbet ønsker Bo von Würden ikke at oplyse. Dog tilføjer han, at der også er rejst sigtelse mod den 19-årige om vidnetrusler.

Den 19-årige nægter sig skyldig, men dommeren mener, at der er en begrundet mistanke og har afsagt kendelse om fængsling frem til 19. marts.

