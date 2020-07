Politiet efterforsker en sag, hvor der blev affyret skud fra en bil mod en anden en søndag aften i maj.

To måneder efter et skyderi i Måløv vest for København har politiet tilsyneladende opnået et gennembrud i efterforskningen.

Torsdag har en dommer i Retten i Glostrup fundet tilstrækkeligt grundlag for at varetægtsfængsle en 20-årig mand i sagen.

Han er sigtet for forsøg på manddrab og er blevet fængslet i fire uger, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Men med henvisning til den fortsatte efterforskning ønsker politiet ikke over for Ritzau at frigive flere informationer.

Episoden fandt sted søndag 17. maj om aftenen. På Måløv Hovedgade affyrede personer i en Opel Insignia flere skud mod andre personer i en VW Golf. Ingen blev tilsyneladende ramt.

Kort efter fandt betjente begge biler efterladt i nærheden. Teknikere undersøgte bilerne for spor. Samtidig efterlyste politiet oplysninger fra vidner og andre, der havde viden om sagen.

Politiet mener, at skuddene var led i en væbnet konflikt mellem to grupperinger. Ifølge Ekstra Bladet er den 20-årige også sigtet efter den såkaldte bandeparagraf i straffeloven.

I samme weekend var der i øvrigt en anden skudepisode i det offentlige rum. På Vadgårdsvej nær Buddinge Station blev der affyret flere skud, der gik gennem et vindue til en lejlighed i stueplan.

/ritzau/