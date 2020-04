En 22-årig mand er onsdag afgået ved døden efter et skyderi i Husum. Politiet er talstærkt til stede.

Adskillige politibiler og en ambulance rykkede onsdag ud til Åfløjen - en sidevej til Frederikssundsvej - i Husum ved København.

Her blev en person midt på eftermiddagen ramt af skud. Offeret - en 22-årig mand - er siden afgået ved døden.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Vi formoder, at skyderiet er en del af en verserende konflikt, men efterforsker som altid bredt og udelukker ikke noget, siger fungerende politiinspektør Mads Helios i meddelelsen.

Ved episoden blev der affyret flere skud.

Anmeldelsen om skyderiet indløb hos politiet klokken 13.55.

Den dræbtes pårørende er blevet underrettet.

De nærmere omstændigheder omkring skyderiet er endnu ikke blevet fremlagt for offentligheden.

Men billeder fra Åfløjen i Husum viste efter skyderiet en parkeret personbil med flere skudhuller i et af sidevinduerne og et skudhul i bagruden.

Skyderiet udspillede sig i et kvarter i den nordvestlige del af København, som politiet i forvejen har vurderet at være særligt udsat for voldelige konflikter.

4. april indførte Københavns Politi derfor en visitationszone i Husum.

Politiet er onsdag aften fortsat til stede i bydelen, hvor der laves kriminaltekniske undersøgelser.

Umiddelbart efter skyderiet ved Åfløjen blev der sat ild til en bil ud for Klausdalsbrovej 308 i Herlev. Politiet kan ikke udelukke, at der er en sammenhæng mellem skyderiet og bilafbrændingen.

Vidner, der har opholdt sig i områderne ved Åfløjen i Husum og Klausdalsbrovej i Herlev i tiden omkring hændelserne, og som har set eller hørt noget mistænkeligt, opfordres til at kontakte politiet.

Det kan ske på telefonnummer 114.

Der er ingen oplysninger om, at nogen skulle være anholdt.

Samtidig med, at man 4. april indførte en visitationszone i Husum, gjorde politiet det samme på Nørrebro og Frederiksberg. Baggrunden var tre skudepisoder og en forsætlig påkørsel.

19. marts blev der affyret skud mod beboelsesejendomme to steder på Frederiksberg - henholdsvis på Eversvej og Vodroffsvej.

Ingen personer blev ramt.

Den 27. marts lød der igen skud - denne gang i Husum. Her blev en 22-årig mand såret, men han slap med livet i behold.

Få timer efter den sidstnævnte forbrydelse blev en 24-årig mand påkørt på et stisystem ved Vestvolden i Husum.

Ifølge politiet blev han påkørt med vilje, og han blev senere fundet død af sine kvæstelser i en lejlighed på Tinghøjvej i Søborg.

I den sag blev en ung mand siden sigtet og varetægtsfængslet for drab.

