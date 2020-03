Københavns Politi efterlyser en ung mand for grov vold begået på Strøget i København.

Sammen med to jævnaldrende skulle han have råbt efter en 20-årig mand, der efterfølgende bad de unge mænd om at 'slappe af.'

Den opfordring besvarede den unge mand med et slag på vestre side af den 20-åriges hoved.

Slaget blev lavet med et knojern, der formentlig dækkede tre knoer, og efterlod den 20-årige med en fire centimeter lang flænge over øjet.

Overvågningsbilleder fra politiet Foto: København Politi Vis mere Overvågningsbilleder fra politiet Foto: København Politi

Overfaldet skete mellem Østergade og Ny Østergade den 19. juli 2019 kl. 05.09.

Han beskrives af politiet som 170-180 centimeter høj, 18-20 år, almindelig af bygning og med kort brunt hår. Han var iført en mørk jakke, mørke bukser og grå sko med en hvid sål. Og så taler han dansk.

Hvis du kan genkende gerningsmanden, så kan du kontakte Københavns Politi på 114 eller på kbh@politi.dk.

Herunder kan du se en video af mande, der efterlyses: