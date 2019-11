En mand på 25 år blev tidligt lørdag morgen fundet dræbt af skud i Brøndby Strand.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Det var en hundelufter, som gik tur i et grønt område ved Strandesplanaden og Tybjergparken, og som slog alarm lidt efter klokken syv.

Politiet tror, at drabet skete mellem fredag klokken 18 og lørdag morgen.

Noget tyder på, at der er tale om et opgør i et kriminelt miljø, lyder det fra vicepolitiinspektør Peter Malmose i Københavns Vestegns Politi.

Men han understreger samtidig, at det blot er en foreløbig antagelse.

- Vi efterforsker sagen som drab, indsamler aktuelt alle informationer og hører meget gerne fra vidner, som måtte have set eller hørt noget mistænkeligt, udtaler han i pressemeddelelsen.

Alarmen udløste et større politiopbud i området, hvor blandt andet hundepatruljer blev sendt ud.

Jagten på spor i sagen fik også i en kort periode lørdag trafikale konsekvenser. Alle S-tog mellem Vallensbæk og Åmarken Station blev stoppet, mens betjente undersøgte strækningen ved skinnerne.

I et forsøg på at få informationer og for at skabe tryghed vil lokale betjente i øvrigt opholde sig i området, oplyser politiet.

/ritzau/