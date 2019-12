En 23-årig ung mand mistede torsdag aften livet i et knivstikkeri i Birkerød.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod, oplyser Nordsjællands Politi fredag morgen.

Af hensyn til efterforskningen er politiet i øjeblikket meget tilbageholdende med oplysninger i sagen.

Vagtchef David Buch oplyser til B.T. fredag morgen, at den unge mand er identificeret, og at hans pårørende er blevet underrettet.

Politiet modtog anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 19.23, og kort efter - klokken 21.05 - blev manden erklæret død.

I forbindelse med knivstikkeriet var Nordsjællands Politi talstærkt til stede i området omkring Birkerød Skole. Selve knivstikkeriet fandt sted på en gade nær skolen.

B.T.s medarbejder på stedet fortalte kort efter episoden, at der på Birkerød Skole havde været et arrangement, og deltagerne blev umiddelbart efter knivstikkeriet besked på, at de ikke måtte forlade skolen.

Området på skolen blev i samme omgang spærret af med tape.

Ved du noget? Var du på stedet? Skriv til os på 1929@bt.dk eller på vores side på Facebook.

I forbindelse med efterforskningen var politiet også til stede ved en Rema 1000, der ligger cirka en kilometer fra Birkerød Skole.

Politiet vil heller ikke fredag morgen sige noget om det formodede motiv til knivstikkeriet.

Det vides heller ikke, hvilken relation det unge offer havde til gerningsmanden, og om der eventuelt er tale om et banderelateret opgør.