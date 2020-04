En 22-årig mand har onsdag mistet livet efter et skyderi ved Åfløjen i Brønshøj.

Det oplyser Københavns Politi.

Politiet modtog onsdag anmeldelse om et skyderi klokken 13.55. Her var flere skud blevet affyret, og i den forbindelse blev den 22-årige mand ramt. Manden afgik siden ved døden.

»Vi formoder, at skyderiet er en del af en verserende konflikt, men efterforsker som altid bredt og udelukker ikke noget,« siger fungerende politiinspektør Mads Helios i en pressemeddelelse.

Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/Byrd

Ved du noget? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip redaktionen på 1929@bt.dk.

Politiet udelukker ikke, at der er en sammenhæng mellem skyderiet og en bilafbrænding ud for Klausdalsbrovej 308 i Herlev, der skete umiddelbart efter skyderiet.

Skyderiet har fundet sted i et kvarter, som politiet i forvejen har vurderet til at være særligt udsat for blodige handlinger i det fri.

4. april indførte Københavns Politi visitationszoner i Husum, på Nørrebro og Frederiksberg efter tre skudepisoder og en forsætlig påkørsel.

Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/Byrd

Skyderiet skete få kilometer fra visitationszonen i Husum.

Københavns Politi opfordrer vidner, der har været i området ved Åfløjen og ved Klausdalsbrovej 308 til at kontakte politiet på 114.

Det er uanset, om man har set eller hørt noget i timerne op til skyderiet eller umiddelbart efter.

