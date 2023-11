En 19-årig mand er blevet idømt to år og tre måneders fængsel for voldtægt af en jævnaldrende kvinde.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to personer var begyndt at se hinanden og havde mødtes flere gange forud for 17. maj, hvor voldtægten fandt sted.

Manden hentede her den 19-årige kvinde i sin bil i Randers, hvorefter de kørte en tur.

På et tidspunkt holdt han ind til siden på en rasteplads, og ifølge kvindens forklaring pressede han hende op ad bilen, holdt hende fast og tiltvang sig samleje med hende.

Det på trods af at hun flere gange bad ham om at stoppe. Kvinden anmeldte episoden dagen efter til politiet.

»I retten gav hun en detaljeret forklaring af, hvad der var sket, og at hun tydeligt havde sagt fra. Den tiltalte forklarede omvendt, at de havde haft frivillig sex, men retten fandt altså kvindens forklaring mere troværdig,« siger specialanklager Jesper Rubow.

Den 19-årige mand nægtede sig skyldig og tog sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Derudover blev manden også dømt for to tilfælde af vold i sommeren 2022. Her havde han sparket en kvindelig bekendt og senere slået en mandlig bekendt i ansigtet og taget halsgreb på ham.

Han blev også dømt for hærværk ved at have slået hul i en dør på den adresse, hvor han havde overfaldet den mandlige bekendte.

