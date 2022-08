Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 33-årig mand blev sidste år varetægtsfængslet og sigtet for et overfald og vold og psykisk vold mod en ekskæreste.

Det viste sig kun at være toppen af isbjerget.

Nu er manden, som kommer fra Randers, blevet idømt fire års ubetinget fængsel for flere tilfælde af grov afpresning, grov vold og psykisk vold – begået over en periode på flere år.

Det skete ved en tilståelsessag ved retten i Randers, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Flere af forholdene blev politiet først opmærksomme på under efterforskningen.

For de var aldrig blevet anmeldt – af én uhyggelig årsag.

»Der er tale om nogle særdeles grove forhold, som er gået ud over en række personer, der har været så intimiderede og bange, at de i første omgang ikke har villet anmelde gerningsmanden. Jeg er tilfreds med, at den 33-årige nu er blevet idømt en længere fængselsstraf,« siger anklager Rosa Pape.

I Retten i Randers indrømmede den 33-årige flere tilfælde af grov afpresning begået i Randers i 2019 og 2020, hvor han opsøgte bekendte, som han truede og afpressede for penge og andre værdier.

Blandt andet truede den dømte sig til at få overdraget en af de forurettedes ejerlejlighed.

»Det blev dog ikke kun ved truslerne,« som Østjyllands Politi skriver i pressemeddelelsen.

Den 33-årige erkendte også flere tilfælde af grov vold.

Eksempelvis opsøgte han i august 2018 en mandlig bekendt i hans lejlighed, hvor den 33-årige overfaldt den bekendte med flere slag med en lægtehammer.

I maj 2019 gik det ud over en anden mand, der blev overfaldet med adskillige knytnæveslag og slag med en flaske.

Endelige blev manden fra Randers dømt for at have udøvet psykisk vold mod to kvinder, som han igennem længere tid behandlede nedværdigende og krænkende – blandt andet ved at udøve kontrollerende adfærd.

Den 33-årige erkendte forholdene og modtog dommen.