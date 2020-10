En alvorlig arbejdsulykke på et gartneri i Greve fredag i sidste uge har kostet en 18-årig mand fra Litauen livet.

Den unge mand blev tirsdag eftermiddag erklæret død efter at have ligget i koma i fire døgn. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi onsdag til Fagbladet 3F.

»Politiet skal sammen med en overlæge fra Styrelsen for Patientsikkerhed nu foretage et ligsyn. Det sker for at fastslå dødsårsagen. Og se, om der er en årsagssammenhæng mellem ulykken og dødsfaldet,« siger pressemedarbejder Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

»Her vil vores undersøgelser på ulykkesstedet og vidneafhøringer også indgå,« siger han.

Ulykken skete fredag 23. oktober om morgenen, hvor den 18-årige mand fra Litauen gjorde rent under et transportbånd på et gartneri i Greve.

Under arbejdet blev den unge mands tøj viklet ind i en valse, og tøjet strammede til om hans hals. Manden blev fundet kvalt og livløs under transportbåndet af nogle kollegaer på gartneriet, som opdagede, at båndet var stoppet, og at der var noget galt.

Kollegaerne ydede førstehjælp på stedet og slog kort før klokken otte fredag morgen alarm.

Der blev sendt både politi og en ambulance ud til gartneriet, og den 18-årige mand blev kørt på sygehuset.

Han kom aldrig til bevidsthed igen efter ulykken, og ifølge politiet er der mistanke om, at han havde været uden ilt i et stykke tid, før han blev fundet.

De pårørende til den 18-årige mand fra Litauen er ifølge politiet blevet underrettet om ulykken og dødsfaldet.