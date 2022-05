Københavns Politi oplyser, at en »ung mand« er blevet stukket i ryggen to gange i det indre København søndag.

En ung mand blev tidligt søndag morgen kørt på Rigshospitalet efter et knivstikkeri omkring Ørstedsparken og Nørre Farimagsgade i København.

Han havde fået to knivstik i ryggen, oplyste vagtchef Henrik Brix fra Københavns Politi til Ritzau tidligt søndag morgen.

Senere stod det dog klart, at der var tale om to ofre.

»Der er to forurettede,« siger Dyre Sønnicksen til B.T., da han havde overtaget vagten kort efter klokken seks.

Også det andet offer er kørt på Riget.

Vagtchefen kan dog ikke oplyse mere om de to mænds tilstand.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 04.16 natten til søndag.

»Vi finder en yngre mand, som er blevet tildelt to stik i ryggen,« siger Henrik Brix.

Han oplyser desuden, at hele Ørstedsparken og en del af Nørre Farimagsgade er blevet afspærret, mens politiet efterforsker hændelsen.

Politiet kunne ikke oplyse mandens alder. Det var heller ikke muligt at få oplyst, hvilken tilstand manden var i.

Og selv om det ikke har været muligt at anholde nogen i sagen endnu, har politiet snakket med personer, som kan have været vidne til knivstikkeriet.

»Vi har ingen anholdte. Vi har måske nogle vidner, men det er for tidligt at høre, om de har set noget eller været til stede,« siger Henrik Brix.

Knivstikket kan have været en del af en konflikt mellem to grupperinger.

»Det er muligvis to grupperinger, som er stødt sammen, men det er endnu lidt for tidligt at sige,« siger Henrik Brix.

Hvis nogen har været vidne til overfaldet, opfordres de imidlertid af Københavns Politi til at henvende sig på politiets telefonnummer 114.

Også fredag var der knivstik at berette om fra København.

To yngre mænd blev stukket ned henholdsvis på Christiania og ved Blågårds Plads på Nørrebro.

Søndag 1. maj blev en 17-årig dreng stukket i benet på Nørrebro.

/ritzau/