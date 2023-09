Lørdag morgen ved 9.30-tiden blev en 23-årig mand fundet i grøften ved Holstebrovej syd for Tim.

Han var i stand til at fortælle, at han var blevet påkørt, og der lå et sidespejl på stedet, men meget mere havde politiet ikke at gå efter.

Det fik en vagtsom borger dog ændret på.

Det skriver TV Midtvest.

Midt- og Vestjyllands Politi modtog et tip om en varebil, som borgeren mente, politiet burde se nærmere på.

Her manglede der netop et sidespejl, og borgeren vidste samtidig, at ejeren af varevognen, en 36-årig mand, af og til kørte den rute, hvor den unge mand blev ramt.

»Det var en, der vidste, at vedkommende af og til kørte på den strækning på det tidspunkt. Han erkender også, at han har været der. Han mener så, at han har ramt et dyr og mener ikke, at det er en person,« siger Jens Claumarch, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til TV Midtvest.

Varevognen er nu blevet taget med til undersøgelse.

Undersøgelse kom den unge, påkørte mand også til på hospitalet, hvor han blev opereret for flere knoglebrud.

Påkørslen er den anden de seneste dage. Fredag formiddag blev en 37-årig mand således fundet liggende død i vejkanten på Nordkystvejen i Allingåbro i Østjylland.

Omtrent et døgn efter fundet af den 37-årige fik politiet så en henvendelse fra en 25-årig mand, der gerne ville melde sig selv. Han er nu varetægtsfængslet.