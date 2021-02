Et knap to måneder gammelt spædbarn er ifølge politiet blevet udsat for farlig vold. 24-årig mand er anholdt.

En 24-årig mand er blevet anholdt og sigtet for grov vold mod et knap to måneder gammelt spædbarn.

Manden har søndag formiddag været fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret.

Her har en dommer besluttet at opretholde anholdelsen i tre døgn.

Det oplyser anklager Anders Larsson fra Københavns Politi.

Manden blev fremstillet med krav om varetægtsfængsling. Men ifølge dommeren var der altså ikke umiddelbart grundlag for at fængsle den mistænkte.

Dommeren valgte i stedet at opretholde anholdelsen i tre døgn, så politiet har mulighed for at indsamle yderligere beviser i sagen.

Efter tre døgn skal en dommer så igen vurdere, om der er tilstrækkeligt grundlag til at fængsle den mistænkte.

Man kan som udgangspunkt højst være anholdt i 24 timer. Inden for 24 timer skal man fremstilles i et grundlovsforhør, hvor en dommer skal tage stilling til, om der skal ske løsladelse eller fængsling.

Hvis beviserne i sagen ikke umiddelbart kan godtgøre, at den anholdte fængsles, kan dommeren vælge enten at forlænge anholdelsen med tre døgn eller løslade den sigtede.

Det er uvist, hvilken relation manden og spædbarnet har.

/ritzau/