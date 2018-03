Var du vidne til episoden, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En 26-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at bringe andres liv i fare, efter at han fredag eftermiddag kørte hasarderet på Fynske Motorvej og i Odense by. Han kørte med voldsom fart og overhalede højre om, siger vagtchef Erik Lindholdt, Fyns Politi.

Manden kørte i en hvid Hyundai i30, og politiet vil gerne i kontakt med folk, der har været i fare på grund af hans kørsel.

