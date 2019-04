En 28-årig mand er sigtet for at have dræbt to af sine familiemedlemmer, oplyser politiet.

To personer blev onsdag aften fundet dræbt i et hus i Sabro i Østjylland.

En 28-årig mand blev samme aften anholdt for de to drab.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet er den anholdte i familie med de to ofre. Der er formentlig tale om boligens 92-årige beboer og en 61-årig kvinde.

De er dog ikke endeligt blevet identificeret, lyder det.

Det er uvist, hvordan den 28-årige mand forholder sig til den alvorlige sigtelse.

Han bliver senere torsdag fremstillet i et grundlovsforhør.

Her vil anklagemyndigheden bede om lukkede døre.

Derfor ønsker Østjyllands Politi ikke at udtale sig yderligere i sagen.

/ritzau/