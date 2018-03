En ung mand i Næstved blev torsdag aften anholdt af Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Han er sigtet for omfattende salg af narkotika - blandt andet via Facebook.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Den unge mand medvirkede torsdag aften i tv-programmet "Station 2: Det kriminelle Facebook" på TV2 om salg af euforiserende stoffer på sociale medier.

»Vi er meget tilfredse med gårsdagens anholdelse, der foregik som følge af en årvågen betjents gode hukommelse.«

»Vi har stort fokus på alle former for salg af narko til unge, da vi har erfaring med, hvor alvorlige konsekvenser narkoindtagelse kan have for den unge,« siger politiinspektør Kim Kliver i pressemeddelelsen.

Ifølge ham var det den unge mands optræden i tv-programmet, der fik den årvågne betjent til at huske noget, der gjorde, at politiet kom på sporet af manden.

Kim Kliver ønsker ikke at udtale sig om, præcis hvor meget narkotika den unge mand har solgt. Men det drejer sig ifølge politiinspektøren om salg af flere forskellige slags narkotika.

Den unge mand fremstilles fredag klokken 13 i grundlovsforhør ved Retten i Næstved.

/ritzau/