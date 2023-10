Alkohol kombineret med en uoverensstemmelse førte i sommer til et voldsomt knivstikkeri på Vig Festival, hvor scenelys for en stund blev overskygget af blå blink fra politiets biler.

Fredag har en ung mand ved Retten i Holbæk tilstået, at det var ham, der førte den kniv, som ramte en 25-årig mand i mave- og brystregionen, hvorfor han måtte hastes til Rigshospitalet med lægehelikopter.

Til B.T. fortæller hans forsvarer, Adam Bengtson, at hans klient angrer episoden, som koster ham en fængselsstraf på et år.

En dom, som den 19-årige mand har valgt at modtage på stedet.

Forsvarsadvokat Adam Bengtson argumenterede i retten for mellem ni og tolv måneders fængsel, og både han selv og den unge mand mener derfor, at dommen er 'fair'.

Den unge mand har allerede siddet fængslet, siden han blev anholdt umiddelbart efter knivstikkeriet, der fandt 6. juli omkring klokken 22.26.

Her var han og det lidt ældre offer endt i en diskussion på campingområdet ved festivalen, hvilket resulterede i, at han trak en foldekniv og stak den 25-årige, som skulle opereres for sine skader.

Dagen efter knivoverfaldet blev den 19-årige stillet for en dommer, der skulle tage stilling til politiets ønske om varetægtsfængsling.

På daværende tidspunkt blev han sigtet for drabsforsøg, men dommeren ved grundlovsforhøret fandt, at der kun var begrundet mistanke om grov vold. En mistanke, der ikke desto mindre resulterede i varetægtsfængsling.

Den 19-årige har under dagens retsmøde erkendt vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, ligesom han også har erkendt at have overtrådt knivloven, fordi han havde kniven med på festivalen og brugte den mod den 25-årige mand, der i øvrigt blev meldt uden for livsfare efter sin operation.

