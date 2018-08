En ung mand så sig mandag aften gevaldigt sur på en bus – og dennes chauffør – i Ringsted.

Den var den 53-årige buschauffør, der mandag aften slog alarm hos Midt- og Vestsjællands Politi, efter hans bus ved 18-tiden var blevet udsat for hærværk. Det oplyser politiet i sin døgnrapport tirsdag.

Til politiet fortalte buschaufføren, at han havde haft det, politiet kalder en 'færdselsmæssig uoverensstemmelse' i rundkørslen ved Nørregade, hvor en mandlig bilist havde dyttet voldsomt af buschaufføren og skældt ham ud.

Efterfølgende var buschaufføren fortsat til sit stoppested, hvor bilisten igen dukkede op og denne gang begyndte at sparke på bussen, ligesom han ifølge politiet slog så hårdt på bussens forrude, at den gik i stykker.

'Manden kom ind i bussen og var så truende i sin adfærd over for buschaufføren, at buspassagerer flygtede ud af bussen,' skriver politiet i døgnrapporten.

Efter vredesudbruddet satte manden sig tilbage ind i sin bil, hvorefter han kørte fra stedet. Et vidne noterede sig dog nummerpladen, og politiet fandt efterfølgende frem til bilisten, som viste sig at være en 21-årig mand fra Munke-Bjergby.

'Han oplyste at opholde sig på skadestuen i Slagelse til behandling for kvæstelser i den ene hånd, så politiet fik ikke afhørt ham til sagen på dette tidspunkt,' oplyser politiet.

Den 21-årige kan derfor forvente at blive kontaktet af politiet på et senere tidspunkt for at blive afhørt i sagen, som formentlig vil omfatte et erstatningskrav.