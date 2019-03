Højesteret finder ikke grundlag for at udvise den seriekriminelle Jimmi Levakovic.

Den kroatiske statsborger Jimmi Levakovic kan fortsætte sit liv i Danmark, selv om han har flere domme for kriminalitet bag sig.

Sidste år fik den 30-årige Levakovic sin 22. dom, da han blev idømt henholdsvis ét og to års fængsel af byret og landsret.

Han var tiltalt for intet mindre end 35 lovovertrædelser af større og mindre karakter.

Hverken landsretten eller byretten var dog af den overbevisning, at tiden var moden til at sende ham ud af landet. Det var Højesteret heller ikke, fremgår det af afgørelsen tirsdag.

Retten lægger vægt på, at Jimmi Levakovic er født og opvokset i Danmark, og at han bor her sammen med sin hustru og deres tre børn på to, syv og ti år.

Børnene er svenske statsborgere, og de taler hverken kroatisk eller har nogen tilknytning til Kroatien.

- De vil derfor have meget vanskeligt ved at følge med ham til Kroatien, hvis han bliver udvist, står der i dommen.

For to år siden lavede TV2 et program om familiens overhoved, Gimi Levakovic, der er Jimmi Levakovics onkel. Det gjorde, at familien for alvor blev landskendt.

Gimi Levakovic var i 2016 også selv tæt på at blive udvist til Kroatien. I den sag vurderede Højesteret dog, at det ville gå imod menneskerettighederne.

/ritzau/