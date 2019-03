Jimmi Levakovic har levet hele sit liv i Danmark. Nu skal Højesteret afgøre, om han skal udvises.

Fire medlemmer af samme familie er allerede blevet udvist af Danmark.

Nu skal Højesteret tage stilling til, om endnu et medlem af den berygtede Levakovic-familie skal afslutte sin tilværelse i Danmark.

Der er tale om 30-årige Jimmi Levakovic. Han fik sidste år sin 22. dom, da han blev idømt henholdsvis ét og to års fængsel af byret og landsret. I alt var han tiltalt for 35 lovovertrædelser.

Men hverken landsretten eller byretten mente, at tiden var moden til at sende ham ud af landet.

Jimmi Levakovic er født og opvokset i Danmark, hvor han lever sammen med sin kone og deres tre børn på to, syv og ti år. Han har gået i dansk folkeskole og har senere uddannet sig til mekaniker.

Det var også nogle af de pointer, som forsvarer Michael Juul Eriksen lagde vægt på under mandagens retsmøde.

- Der er en særdeles stærk tilknytning til Danmark i henhold til, at han er født og opvokset her og har familie her, sagde forsvareren i retten.

Han tilføjede, at det må veje tungt, at der er tale om mindreårige børn.

Ikke desto mindre insisterede rigsadvokaten på, at det må have konsekvenser, når Jimmi Levakovic har så mange tidligere domme i bagagen.

Derfor holdt hun fast i sit tidligere krav om udvisning til Kroatien, hvor han har statsborgerskab.

Familien Levakovic blev for alvor landskendt, da familiens overhoved Gimi Levakovic, som er Jimmi Levakovics onkel, for nogle år siden medvirkede i et dokumentarprogram på TV2.

Jimmi Levakovic var selv mødt op i retten mandag, men han havde ikke kommentarer til sagen. Med sig havde han sin kone, der er svensk statsborger, men som ligeledes er opvokset i Danmark.

Der ventes at falde afgørelse i sagen tirsdag 19. marts.

/ritzau/