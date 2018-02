Ikke mindre end 21 gange tidligere har danske domstole stået ansigt til ansigt med den 29-årige Jimmi Levakovic og vurderet, at han var skyldig.

Den 22. gang skal det imidlertid være slut. Det mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi, der kræver det unge medlem af en berygtet klan udvist af Danmark med et indrejseforbud i seks år.

- Inden for de seneste ti år er han blevet idømt 21 domme. Jeg mener ikke, det er forkert at sige, at han har tilrettelagt sin livsførelse på kriminalitet, siger anklager Camilla Overlund onsdag i Københavns Byret.

Sammen med tre medlemmer af en anden familie, Sarakezi-klanen, er Jimmi Levakovic tiltalt for samlet set 56 forhold. Levakovic tegner sig for de 35.

De to alvorligste forbrydelser er et tricktyveri og et røveri begået mod henholdsvis et ældre ægtepar og en 66-årig kvinde i København.

I begge tilfælde bluffede gerningsmændene sig ind hos de ældre ofre under påskud af, at de var VVS-folk.

Og mens ægteparret på 77 og 80 år slap med en gennemrodet lejlighed og et tab af smykker, blev den 66-årige kvinde tilbageholdt på sit badeværelse - ifølge anklageren ved brug af trusler om vold.

- Det var så slemt for hende, at hun har fået angst. Siden røveriet har hun ikke kunnet holde ud at være på sit badeværelse. Hun har været nødt til at omdekorere det, siger anklager Camilla Overlund.

Jimmi Levakovic, der er kroatisk statsborger, er født og opvokset i Danmark, hvor han også har kone og tre mindreårige børn.

Alligevel mener anklageren, at det nu er på sin plads med det røde kort. Det sker først og fremmest med henvisning til den tiltaltes lange synderegister.

- Han er ikke på arbejdsmarkedet, og han har ingen uddannelse. Han lever af at begå kriminalitet. Man må sige, at han er dårligt - hvis overhovedet - integreret i Danmark, siger Camilla Overlund.

Ifølge forsvarer Michael Juul Eriksen kan udvisning dog ikke komme på tale.

Han påpeger, at anklagemyndigheden aldrig tidligere har fundet anledning til at kræve den 29-årige udvist. Kroatens forbrydelser har nemlig aldrig været særligt grove.

- Det, Jimmi plejer at gøre, er at begå tyverier. Han har aldrig nogensinde begået et røveri i hele sit liv, siger Juul Eriksen.

Desuden er Jimmi Levakovic' tilknytning til Kroatien svag.

- Han har kun været i Kroatien på et kortere ferieophold, siger advokaten.

Ud over udvisning kræves Jimmi Levakovic straffet med fængsel i to år og ti måneder. Dommen ventes senere onsdag.

