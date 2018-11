En 23-årig landmand var mandag for retten i Viborg, hvor han var tiltalt for at have haft seksuel omgang med en kvie.

Sagen er blandt de første, hvor den nye lov mod dyresex bliver taget i brug. Og skulle manden blive dømt, kan han se frem til en bøde på 1000 kroner. Det oplyser sagens anklager, Rikke Camilla Berg, til B.T.

»Straffen kan blive en bøde på 1000 kroner, hvis han bliver dømt skyldig her på mandag,« siger anklageren og fortsætter:

»Sagen kom for retten i mandags, men blev ikke færdigbehandlet og blev optaget til dom, som det hedder.«

Rikke Camilla Berg fortæller også, hvordan den tiltalte landmand nægtede sig skyldig og gav sin forklaring i retten, mens et enkelt vidne også gav sit syn på sagen. Og det er ud fra de to forklaringer, at retten nu skal finde frem til en afgørelse i sagen.

Stramningen af Dyreværnsloven, der gjorde det ulovligt at have seksuelt samkvem med dyr, blev indført i 2015.

Senest blev den danske komiker Tobias Dybvad anmeldt for dyresex i forbindelse med et opslag på Facebook. Det kan du læse mere om lige her.

Der bliver afsagt dom i sagen i byretten i Viborg mandag den 12. november klokken 11.00.