Den unge læge har siddet bag tremmer siden slutningen af sidste år.

Sigtet for at have voldtaget sin treårige datter og bagefter sendt billeder af overgrebet ud i verden.

I grundlovsforhøret ønskede han ikke at tage stilling til sigtelsen om andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år, incest og blufærdighedskrænkelse over for den lille datter.

Derimod sørgede han via sin forsvarer for at blive beskyttet af et navneforbud, så det ikke er tilladt at offentliggøre oplysninger, der kan afsløre hans identitet.

Og nu har han ifølge B.T.s oplysninger yderligere garderet sig mod at omverdenen får kendskab til hans formodede rolle som voldtægtsmand samt producent og distributør af børnepornografi.

Efter varetægtsfængslingen har han således taget navneforandring til et nyt navn, der ikke har den mindste lighed med lægens oprindelige navn.

Og mandag eftermiddag fik han under sit nye navn endnu en gang forlænget sin varetægtsfængsling til starten af april. Det foregik ved en såkaldt frivillig fristforlængelse – altså uden at der blev afholdt et egentligt retsmøde.

På grund af lægens navneforbud – og for også at beskytte identiteten på hans treårige datter, der ifølge retsplejeloven som forurettet i en sædelighedssag har et ubetinget krav på anonymitet i pressen – nævner B.T. ikke de nærmere geografiske oplysninger i sagen eller lægens præcise alder.

Ifølge sigtelsen har han på forskellige tidspunkter sidste efterår indført redskaber, der normalt betragtes som sexlegetøj, i pigens endetarm.

Samtidig er han også sigtet for besiddelse og udbredelse af børnepornografisk materiale, fordi han tilsyneladende tog billeder af overgrebene.

De billeder blev bagefter delt på den krypterede billeddelingstjeneste Wickr under et dæknavn.

Hvor mange brugere, der i den anden ende har modtaget billederne af overgrebet på den treårige pige, var foreløbig ukendt, da lægen en sen aftentime i slutningen af sidste år blev anholdt.

Det er foreløbig heller ikke klart, om udbredelsen af det børnepornografiske materiale har ført til sigtelser i eksempelvis udlandet, som det tidligere er set i lignende sager fra Danmark.