På Overgade fik en 23-årig kvinde sig en uhyggelig overraskelse ved middagstid torsdag.

Den unge kvinde lå og sov i sin seng, da hun pludselig vågnede. Og det, der vækkede hende, var ikke et syn, man ser hver dag.

Inde i hendes lejlighed, der ligger i Overgade i Odense Centrum, stod nemlig en fremmed mand, oplyser Fyns Politi. Kvinden spurgte manden, hvem han var, men i stedet for at give et svar, tog han benene på nakken.

»Der er ikke umiddelbart melding om, at der skulle være taget noget fra lejligheden,« siger politikommissær Erik Skov om sagen.

Den fremmede mand, der brød ind i lejligheden, havde skaffet sig adgang ved at sparke døren op.

Politiet efterlyser nu indbrudstyven, som den 23-årige kvinde nåede at få et godt indtryk af.

Han beskrives som 170 cm høj, med mørke øjne og mørkt hår, og så var han iført en mørk sweater med print og lyse jeans.

Fyns Politi hører gerne fra folk, som kan have set noget, eller tror de kender vedkommende. Hvis man har oplysninger, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114. Indbruddet fandt sted i den odenseanske gade klokken cirka 12.25 torsdag.