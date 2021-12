En 25-årig kvinde kontaktede onsdag aften politiet og fortalte, at hun havde været udsat for en ubehagelig episode i et tog.

Det var på vej fra Silkeborg til Aarhus, at der ifølge kvinden omkring klokken 17.30 gik en mand forbi hendes plads flere gange.

Pludselig stillede han sig op midt i gangen med bukserne nede og begyndte at onanere foran hende.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



Efter lidt tid stoppede manden, inden han stod af – formentlig i Skanderborg.



Toget fortsatte videre til Aarhus, hvor den 25-årige stod af og kontaktede politiet.



Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere og vil blandt andet se på, om der er videoovervågning fra toget, som kan bruges.