Torsdag aften troppede en maskeret, ung kvinde op i Dagli' Brugsen i Nybøl ved Sønderborg for at begå et røveri. Men det gik mildest talt ikke, som hun havde håbet.

Kvinden trak en kniv foran den mandlige kasseassistent og bad om kassebeholdningen. I stedet overraskede kassemedarbejderen hende ved at handle særdeles resolut.

»Det lykkedes kassemedarbejderen at fravriste hende kniven og pacificere hende, hvorefter han kontaktede politiet,« siger vagtchef ved Syd og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Politiet fik anmeldelsen af røveriforsøget klokken 18.59 og kunne kort efter anholde den unge kvinde, som overnatter i arresten og kommer i Grundlovsforhør fredag morgen.

Normalt fraråder politiet, at almindelige borgere sætter sig til modværge overfor bevæbnede røvere, og Ole Aamann vil da heller ikke anbefale andre at følge den kassemedarbejderens eksempel.

»Man skal i hvert fald være meget sikker på, hvad man gør. Men der sker jo ofte det, at folk handler instinktivt, og det tror jeg også, den mandlige kassemedarbejder gjorde,« siger han.

Heldigvis kom ingen noget til under røveriforsøget. Vagtchefen har ingen oplysninger om, hvorvidt kassemedarbejderen er blevet påvirket af de dramatiske begivenheder eller ej.