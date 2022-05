En mindreårig skolepige på kun 13 år er ifølge politiets tiltale blevet seksuelt misbrugt af to betydeligt ældre personer – en 28-årig kvinde og en 25-årig mand.

Samtidig er den tiltalte kvinde også anklaget for ulovligt at have tatoveret den 13-årige pige i kvindens private hjem på Sjælland.

De seksuelle overgreb på den 13-årige pige fandt ifølge anklageskriftet fra Midt- og Vestsjællands Politi, som B.T. har fået aktindsigt i, omkring årsskiftet 2020-21.

Den nu 28-årige kvinde forgreb sig ifølge tiltalen på pigen i november 2020 ved »under udnyttelse af sin fysiske og psykiske overlegenhed at have haft andet seksuelt forhold end samleje« med pigen.

Både ved at stikke sine fingre samt en vibrator op i den 13-åriges skede og ved at slikke hende i skridtet, ligesom den voksne kvinde ifølge anklageskriftet kyssede hende på munden og overkroppen.

Samtidig er kvinden også tiltalt for at have overtrådt tatoveringslovens bestemmelser ved at have tatoveret pigen på ulovlig vis uden at have fået samtykke fra pigens værge.

Den medtiltalte mand på nu 25 år begik ifølge anklageskriftet lignende seksuelle overgreb på skolepigen på ukendte tidspunkter i perioden fra januar til marts 2021.

Det er uvist, hvordan de to tiltalte præcist stiller sig til tiltalen.

Men når straffesagen senere i denne uge skal behandles ved Retten i Roskilde, kommer det til at foregå som en domsmandssag, hvilket indikerer, at de nægter sig skyldige i anklagemyndighedens tiltalepunkter.