En ung kvinde er tiltalt i en omfattende sag om bedrageri og svindel for flere millioner kroner.

»Nogen gange kan man ikke huske alle sine løgne.«

Iklædt en limegrøn trøje, sort nederdel og høje hæle tog den unge kvinde plads i midten af retslokalet, da Københavns Byret tirsdag dannede rammen for den anden retsdag ud af i alt 18 i sagen mod hende.

»Jeg har løjet, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har gjort det.«

Foran hende lå det det 21 sider lange anklageskrift med de mere end 45 forhold, som kvinden er tiltalt for, heriblandt gentagne tilfælde af bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk - alle af særlig grov beskaffenhed og karakter.

Selv nægter kvinden hovedparten af de mange forhold, men erkender sig skyldig i enkelte af dem.

»Så får jeg 100.000 kroner ind på min konto, så får jeg 500.000 kroner, så får jeg 750.000 kroner ind på min konto. Det er sådan jeg husker det,« forklarede kvinden blandt andet om et af de mange forhold i sagen mod hende.

I det omtalte forhold erkender kvinden sig skyldig og forklarede tirsdag, at hun og en kvindelig samarbejdspartner sammen havde iværksat et projekt til fordel for udsatte unge.

De to havde budgetteret med, at projektet ville koste 250.000 kroner, men da den tiltaltes samarbejdspartner kunne låne flere penge ved hjælp af forfalskede dokumenter, som den tiltalte havde udarbejdet, endte hun med at låne 750.000 kroner.

Et beløb, som samarbejdspartneren fik tilladelse til at låne, fordi den tiltalte kvinde havde forfalsket en retsbog fra Københavns Byret, så det fremgik, at hun var tilkendt 850.000 kroner i godtgørelse i en sag om uberettiget bortvisning.

Retsbogen fik samarbejdspartneren og brugte den som garanti til at optage en kassekredit på 750.000 kroner i sin bank angiveligt uvidende om, at retsbogen var forfalsket.

»Jeg havde retsbogen fra retten, men den var rettet. Den har jeg forfalsket, det har jeg forklaret,« lød det fra kvinden.

Siden overførte samarbejdspartneren det store beløb til tiltaltes konto, fordi hun ifølge anklagemyndigheden var i den tro, at kontoen tilhørte en advokat.

»Jeg tager pengene, hun får ikke noget selv på sin egen konto. Jeg bruger mange penge uden at fortælle hende noget,« forklarede kvinden, der imidlertid afviste, at samarbejdspartneren var i den tro, at hun overførte pengene til en advokats konto.

Kvinden er desuden tiltalt for at have forfalsket en række dokumenter fra Frederiksberg Kommune, der skulle anvendes som dokumentation for, at hun og samarbejdspartneren havde iværksat velgørenhedsprojektet.

Dokumentfalsk, som samarbejdspartneren ifølge den tiltalte var fuldt ud bevidst om, men det var anklager Rikke Kuhlmann ikke overbevist om,.

Af det omfattende anklageskrift fremgår det desuden, at kvinden, der bliver repræsenteret af advokat Michael Juul Eriksen, skulle have forsøgt at frigivet og få overført godt 48 millioner kroner til sig selv ved at have skaffet sig adgang til en anden persons netbank, ligesom hun også skulle have opdigtet en sag om sexchikane begået af sin tidligere chef i et forsøg på at få tilkendt erstatning.

Hun er desuden anklaget for at have oprettet kviklån i sin mors navn.