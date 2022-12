Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag standsede Fyns Politi en bil på Nyborgvej i Odense.

Det skulle vise sig at koste den 22-årige kvindelige chauffør dyrt. Meget dyrt.

Alkometeret viste nemlig en promille på over 2,0 – eller mindst fire gange over de tilladte 0,5 – og derfor er hendes bil nu blevet beslaglagt af politiet, skriver Fyens Stiftstidende.

Det skyldes, at kørsel med en så høj promille automatisk takseres under paragrafferne for vanvidskørsel.

Ifølge Sundhed.dk giver en promille på 2,0 'svære problemer med at styre balance og bevægelser'.

»Kan komme i hypnotisk tilstand. Nedsat hukommelse, generel bedøvelse og begyndende risiko for bevidstløshed,« skriver Sundhed.dk videre om en promille i den størrelsesorden.

Udover at miste sin bil sigtes den 22-årige kvinde, som bor i Ishøj Kommune, for spritkørsel.

Hvorfor politiet standsede hende, melder historien ikke noget om.

Der er heller ikke nogen oplysninger om, hvorfor kvinden valgte at sætte sig bag rattet med så meget alkohol i blodet.