En 22-årig kvinde fra Sæby var i februar 2022 en tur i IKEA i Aalborg.

Men i stedet for at betale for blandt andet en seng og en sofa, lykkedes det – i hvert fald i første omgang – kvinden at forlade varehuset, uden at nogen opdagede tyveriet.

Det skriver Nordjyske.

Den 22-årige kvinde slap igennem en af IKEAs selvbetjeningskasser med både sengen og sofaen, en lamelbund, skruer og rawlplugs, dynebetræk og en stegepande.

Men da hun dagen efter vendte tilbage til samme varehus, blev hun genkendt af personalet, som kontaktede politiet, hvorefter hun blev anholdt.

Ved Retten i Aalborg, hvor den 22-årige kvinde netop har været på anklagebænken, undrede anklageren sig da også noget over, hvordan det overhovedet var lykkedes kvinden af slippe af sted med store møbler.

»Det er ikke noget, som man lige kommer i inderlommen, så det spurgte jeg selvfølgelig ind til under retssagen,« siger Søren Riis Andersen, der er anklager ved Nordjyllands Politi til avisen.

Kvinden forklarede i retten, at hun kun havde betalt for en lille del af varerne ved selvbetjeningskassen. I alt havde hun taget varer for omkring 11.000 kroner, som hun ikke betalte for.

Den 22-årige kvinde blev ved samme retsmøde dømt for også at have overnattet på flere hoteller uden at have betalt for opholdene.

Hun indrømmede alle forhold i retten og blev idømt en bøde på i alt 8.000 kroner.

En bøde, der ifølge anklageren som udgangspunkt ville have været højere, men som blev nedsat, da kvinden har en meget lav indkomst.

Kvinden blev derudover dømt til at betalt en erstatning til IKEA.