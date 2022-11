Lyt til artiklen

Torsdag aften mistede en 25-årig kvinde livet efter at være kørt i Hinnerup Å nær Roslev nord for Skive.

Politiet har stadig ubesvarede spørgsmål i den tragiske sag.

»Der er tale om en soloulykke. Hvorfor bilen endte i åen, ved vi endnu ikke,« siger vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Allan Riis.

Politiet blev alarmeret om, at bilen lå i åen klokken 21.10 via 112.

Ved ankomsten kort efter kunne politi og redningsmandskab konstatere, at der sad en person i bilen.

»Brandfolkene og redningspersonalet fik hende ud af bilen og gav hende hjertelungeredning,« siger Allan Riis.

Herefter blev kvinden fløjet til Skejby Sygehus.

»Hendes liv stod desværre ikke til at redde. Hun blev erklæret død omkring midnat,« siger vagtchefen.

En bilinspektør skal nu undersøge kvindens personbil nærmere for at kunne fastslå, hvorfor hun pludselig mistede herredømmet over køretøjet og endte i åen.

De pårørende er underrettet.