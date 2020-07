Politiet er lige nu massivt til stede i Køge, efter en yngre kvinde er fundet død under mistænkelige forhold.

Over for B.T. forklarer vagtchef Lars Galaz, at der er tale om en yngre kvinde, som er fundet død.

»Hun er fra Køge-området, og mere kan jeg ikke sige,« forklarer han.

»Vi er i gang med at sætte en stor efterforskning i gang, og jeg kan sige, vi sætter alt i værk i forbindelse med efterforskningen.«

Lars Galaz vil ikke kommentere nærmere på, hvorfor politiet kalder dødsfaldet 'særdeles mistænkelige forhold'. Kun at man fandt kvinden, hvilket politiet har reageret kraftigt på.

Flere personer er desuden anholdt, og de er alle sammen mænd. Yderligere om mændenes identitet vil politiet ikke sige noget om.

Politiaktionen foregår på Københavnsvej i Køge, hvor kvinden blev fundet død på stedet.

Området er i øjeblikket afspærret.

For nuværende er der ikke oplyst andet.

B.T. følger sagen.