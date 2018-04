Bornholms Politi formoder, at kvinden er blevet kvalt. Hendes kæreste fremstilles i grundlovsforhør tirsdag.

Østermarie. En kvinde på omkring 30 år er fundet død på sin bopæl i Østermarie på det nordøstlige Bornholm.

Bornholms Politi formoder, at hun er blevet kvalt.

Politiet fik anmeldelsen tirsdag klokken 22.26 via alarmcentralen. Det fortæller efterforskningsleder Henrik Schou tidligt tirsdag morgen.

- Vi behandler sagen som en drabssag, siger han.

Kvindens kæreste er anholdt på mistanke om drab.

- Det var ham, der ringede til alarmcentralen, siger Henrik Schou.

Politiet ønsker ikke at oplyse den præcise alder på de to, men oplyser, at kæresten er omkring 50 år.

De to boede sammen i Østermarie.

- Manden er anholdt og taget med til afhøring. Den er ikke afsluttet endnu, siger efterforskningslederen kort efter klokken fem tirsdag morgen.

- Vi har endnu ikke noget motiv, tilføjer han.

Den mistænkte fremstilles i grundlovsforhør tirsdag sigtet for drab. Det er uvist, hvordan han stiller sig til sigtelsen.

/ritzau/