Det er halvandet døgn siden, 20-årige Maria Knudsen sidst er blevet set.

Hun forsvandt tidlig morgen den 1. januar, hvor hun sidst blev set på Refshaleøen i København.

Københavns Vestegns Politi bekræfter til B.T., at den unge kvinde er savnet:

»Vi kan bekræfte, at vi leder efter hende, og vi er selv igang med den indledende efterforskning, for at se, om der er grund til at være bekymrede,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Jens Møller.

Facebooksiden Forsvundne Personer har også efterlyst den unge kvinde.

Af efterlysningen fremgår det, at Maria Knudsen, som bliver kaldt 'Tulle,' sidst er blevet set på Refshaleøen.

20-årige Maria beskrives af Forsvundne Personer som 175 cm høj, slank og mørkhåret.

Hun var iført en guldfarvet pailletkjole, og på hendes hånd har hun en tatovering med ordet 'Queen', ligesom hun har en tatovering på sit venstre lår, der forestiller roser.

Opdateres...