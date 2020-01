Den 20-årige kvinde, der har været forsvundet siden den 1. januar, er blevet fundet.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for B.T.

Vagtchefen, Thomas Christensen, fortæller dog, at han først lige har fået beskeden og derfor ikke kan sige yderligere på nuværende tidspunkt.

På Twitter oplyses det, at kvinden er i god behold.

Vi har dagen igennem søgt en efterlyst kvinde, Maria Knudsen fra Herlev. Hun har via familien været efterlyst på sociale medier. Maria er hjemme i god behold./Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) January 2, 2020

Tidligere torsdag oplyste Københavns Vestegns Politi til B.T., at de ledte efter den 20-årige kvinde og havde igangsat en efterforskning for at se, om der var grund til bekymring.

Den unge kvinde blev desuden efterlyst på Facebook-siden 'Forsvundne Personer'.

Hun havde været forsvundet siden tidligt om morgenen den 1. januar, hvor hun sidst blev set på Refshaleøen i København.

Heldigvis blev hun torsdag fundet i god behold.