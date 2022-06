Lyt til artiklen

Natten til lørdag er en kvinde i 20-erne forsøgt voldtaget i Odense.

Voldtægtsforsøget fandt sted i tidsrummet 01.30 og 02.45, da kvinden var på vej hjem fra Tinderbox.

Det kan derfor ikke udelukkes at gerningsmanden har fulgt efter hende fra festivalen.

I forbindelse med voldtægtsforsøget søger Fyns Politi vidner. Det skriver de i en pressemeddelelse.

'Kvinden har forklaret, at hun forlod Tinderbox den 25. juni omkring klokken 01.45 og gik ad Kløvermosevej mod øst og krydsede Søndre Boulevard. Hun gik til venstre og fortsatte ad Søndre Boulevard på det østlige fortov i nordlig retning,' skriver de.

Herefter – omkring Søndre Boulevard nr. 204 – blev hun antastet af en mand. Han har muligvis fulgt efter hende.

Overfaldet skete på et grønt område ned mod Odense Å bag Søndre Boulevard mellem nr. 212.

'Næsten samtidigt hørtes højtrøstende mennesker på Åstien, på den modsatte side af Odense Å. Gerningsmanden undløb herefter mod syd, langs med åen i retning af Kløvermosevej/Tietgens Alle,' forlyder det ydermere.

Gerningsmanden, der talte dansk, beskrives som værende omkring 40–45 år, lys i huden og normal af bygning.

Manden skulle desuden have mørkt hår og mørkt, ikke veltrimmet fuldskæg, et muligt ar, tatovering og et udslæt eller lignende på den øverste del af bryst eller hals.

Han skulle være iført mørk hættetrøje med lynlån og hætten trukket op, mørke bukser og have en mørk, hæs stemme.

'Det er muligt, at gerningsmanden har en frisk skade på den ene underarm ved håndleddet efter bid,' skriver politiet desuden.

Har man befundet sig, hørt eller set noget på den pågældende rute, opfordres man til at kontakte Fyns Politi på 114.

Samme opfordring gælder, hvis man har lagt mærke til personer, der svarer til signalementet og eventuelt har skader på underarm eller håndled, der kunne stamme fra et bid.