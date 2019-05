Fredag aften blev en kvinde i 20'erne fløjet til Rigshospitalet efter en færdselsulykke i Ringsted.

En kvinde i 20'erne er uden for livsfare, men har brækket arme og ben, efter en færdselsulykke på Nordre Ringvej i Ringsted.

Ulykken skete, da to biler stødte sammen omkring klokken 23, fortæller Sonny Bonde, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Herefter ramte den ene bil direkte ind i en lygtepæl.

I den bil sad en mand i førersædet med to kvinder i 20'erne som passagerer.

Kvinden, der nu er uden for livsfare, blev fløjet til Rigshospitalet med helikopter som følge af ulykken.

Her var hun stadig i kritisk tilstand, men lørdag morgen melder Midt- og Vestsjællands Politi, at hun er uden for livsfare.

Kvinden har dog brækket både arme, ben og hoften efter ulykken.

Den anden kvinde blev kørt afsted med ambulance, men er også uden for livsfare.

Manden i førersædet og en mand i den anden involverede bil slap begge uskadt.

/ritzau/