Retten i Svendborg har onsdag idømt en 32-årig kvinde 12 års fængsel for tilbage i juni at have dræbt sin nabo, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Drabet skete i en lejlighed på Sankt Jørgens Vej i Svendborg den 22. juli.

Her blev en 33-årig kvinde kvalt til døde. Det er det drab, den 32-årige nu er dømt for.

Ifølge Fyens Stiftstidende havde de to kvinder tidligere været på kant. Blandt andet er den 32-årige blevet dømt for vold mod den nu dræbte kvinde.

Avisen har også beskrevet, at de to kvinder, som begge er af grønlandsk afstamning, var en del af et misbrugsmiljø i den sydfynske købstad.

