Natten til søndag fandt politiet først en bil med skudhuller i Aalborg og derefter en ung mand ramt af skud.

Nordjyllands Politi efterforsker en skudepisode i Aalborg.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse tidligt søndag morgen.

Politiet modtog klokken 00.45 søndag en anmeldelse om et færdselsuheld på Hadsundvej i Aalborg. Da politiet ankom til stedet, kunne betjente konstatere, at et køretøj var blevet ramt af flere skud.

Lidt senere, klokken 02.59, fik politiet en melding om en tilskadekommen person på Vesterbro i Aalborg.

Det viste sig, at en ung mand var blevet ramt af et skud i hoften.

Manden er bragt til hospitalet og er uden for livsfare.

- Vi efterforsker lige nu bredt og massivt for at få belyst, hvad der er sket før, under og efter denne skudepisode, udtaler lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, i pressemeddelelsen.

Han kan ikke udtale sig præcist om motivet til hændelsen.

- Det er blandt andet det, som vores efterforskning skal være med til at afdække, men noget tyder på, at der kan være tale om et opgør i et lokalt kriminelt miljø, siger Frank Olsen.

Politiet har afspærret et område omkring Hadsundvej for at foretage tekniske undersøgelser af gerningsstedet. Samtidig skal en række vidner med tilknytning til episoderne på Hadsundvej og Vesterbro afhøres.

Politiet er massivt til stede i og omkring Aalborg.

- Derfor vil borgere i Aalborg i den kommende tid kunne se en del politi i hele byen, men især i området omkring Hadsundvej og Vesterbro vil vi være til stede, udtaler Frank Olsen tidligt søndag morgen.

Til Ritzau fortæller efterforskningslederen, at politiet kender den unge mand, som er blevet skudt, i forvejen.

- Vi er til stede på hospitalet i øjeblikket, hvor vi er i gang med at afhøre ham, siger Frank Olsen kort efter klokken fem.

- Vi kan ikke sige noget om motivet endnu. Vi ved ikke, om det er personligt uvenskab, eller om det er foregået i et lokalt, kriminelt miljø, hvor man kæmper lidt om narkomarkedet, tilføjer han.

Der er søndag morgen ingen anholdte i sagen.

