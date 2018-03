Statsadvokaten ville have hævet straffen til nu 20-årig mand, men Østre Landsret har afvist kravet.

Odense. En fynsk gymnasieelev er blevet idømt ubetinget fængsel i to år af Østre Landsret, fordi han på det mørke net bestilte en maskinpistol og en stor mængde ammunition.

Det er samme resultat, som byretten i Svendborg nåede frem til i oktober sidste år.

På det såkaldte mørke net kaldte han sig "MrReload", da han søgte kontakt med våbenleverandører.

På et tidspunkt lykkedes det. Han indgik han en aftale om at købe en MP5 maskinpistol, og han ville også have ammunition.

Men modparten var en anden, end han troede. Sælgeren på nettet var i virkeligheden ansat hos et andet lands efterretningstjeneste.

Her kontaktede man Politiets Efterretningstjeneste, som sammen med Fyns Politi arrangerede en faktisk handel, så den danske køber kunne blive afsløret.

Overdragelsen skulle finde sted på en parkeringsplads i Nyborg. Forinden havde politiet fået en dommers godkendelse til at bruge en politiagent.

Og her, på Hjejlevej 22. marts lidt efter klokken 13, troppede altså også gymnasieeleven op med adskillige tusinde kroner for at købe en Heckler & Koch maskinpistol, ti magasiner og 550 patroner.

Den unge, 20-årige Patrick Vogelius, har sagt, at han var drevet af nysgerrighed. Han ville bare prøveskyde våbnet og ville ikke bruge det mod nogen.

Byretten fastslog i dommen sidste år, at der ikke var tale om en pludselig indskydelse. På den anden side har han ingen kontakt med bander eller radikaliserede miljøer.

- Vi er tilfreds med dommen, siger den unges forsvarer, advokat Birgitte Kirkegaard.

Det var nemlig anklagemyndigheden, der havde anket dommen til landsretten og ønskede en straf på enten to år og seks måneder eller tre års fængsel.

Men landsretten er ikke blevet overbevist, og dommen, der blev afsagt forleden, er altså en stadfæstelse.

/ritzau/