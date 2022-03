Politiet fik sig noget af en overraskelse, da de bad en bil om at holde ind til siden onsdag eftermiddag.

Bilen kom kørende på Inger Christensens Gade i Brabrand, og det var personen bag rattet, der så meget ung ud, der fik politiet til at fatte mistanke.

Patruljen fik standset bilen og tog kontakt til den unge fører og en 21-årig mand, der sad på passagersædet.

Den 21-årige mand forklarede, at det var ham, der ejede bilen, og han fremviste id.

Drengen bag rattet havde umiddelbart ikke noget id på sig, og det var derfor ikke muligt at fastlægge hans identitet.

Patruljen gik derfor med drengen til en adresse på Lottesvej, hvor hans mor opholdt sig.

Hun kunne fremvise drenges sygesikringsbevis, der afslørede, at han kun var 14 år gammel – altså under den kriminelle lavalder.

Moren og de sociale myndigheder blev underrettet om, at drengen havde ført bil, og den 21-årige mand, der stod som ejer af bilen, blev sigtet for at låne sin bil ud til en person uden kørekort.