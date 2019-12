Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter, at en dansk statsborger har mistet livet i Østrig.

En yngre dansk mand har mistet livet på en skitur i Østrig.

Det oplyser familien til manden i et opslag på Facebook ifølge Ekstra Bladet.

Samtidig bekræfter Udenrigsministeriets Borgerservice over for mediet, at en dansk mand har mistet livet i Østrig.

- Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at en danskstatsborger er omkommet i Østrig. De pårørende er underrettet, hedder det i en mail.

Ifølge det østrigske medie Vienna Online har en 20-årig dansker mistet livet i en skiulykke i Gastein.

Her stod den omkomne på ski nærheden af floden Angertal, da han endte på en skrænt og kørte ind i et træ.

Den 20-årige mistede livet på stedet.

Udenrigsministeriets Borgerservice kan ifølge B.T. ikke udtale sig om, hvorvidt der er tale om samme sag.

/ritzau/